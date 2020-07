Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à exploiter les erreurs du Barça ?

Publié le 14 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Pep Guardiola et Manchester City pourraient dynamiter le dossier du moment du FC Barcelone.

C’est une vraie bonne nouvelle pour Pep Guardiola et Manchester City. Menacé d’une disqualification de deux ans de toute compétition européenne, le club mancunien a finalement été absout par le TAS. Cela a évidemment une grosse répercussion sur le mercato estival. Alors qu’on voyait un City apathique, avec la fuite de plusieurs cadres et peut-être même de Pep Guardiola. Finalement, le Daily Mail annonce que les Citzens souhaitent non seulement garder Kevin De Bruyne, Raheem Sterling ou encore Gabriel Jesus et offrir une grosse prolongation à Guardiola, mais également réaliser un mercato très ambitieux ! Des noms comme David Alaba, Kalidou Koulibaly ou encore Ferran Torres sont évoqués par la presse britannique. Mais City pourrait surtout faire irruption dans un très gros dossier du FC Barcelone...

Guardiola pourrait chambouler le dossier Lautaro Martinez

D’après les informations du Daily Mail , Manchester City aurait l’intention de passer à l’action pour Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter est tout simplement la priorité du FC Barcelone. Son visage fait régulièrement la Une de la presse catalane et son nom anime les rubriques mercato. Le problème c’est que, à l’inverse du Barça qui impliqué dans des longues négociations stériles avec l’Inter depuis des mois, Manchester City possède de l’argent ! La clause de 111M€ de Lautaro Martinez est expirée depuis le 7 juillet dernier, mais les Citizens prépareraient une très grosse offre. D’ailleurs, ils ont dans leurs rangs plusieurs joueurs qui pourraient intéresser Antonio Conte à Milan...

Les plans de Bartomeu s’effondrent