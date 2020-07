Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola tente de plomber les plans de Leonardo !

Publié le 14 juillet 2020 à 13h15 par A.M.

Libéré par le TAS de son interdiction de disputer la Ligue des Champions, Manchester City pourrait frapper fort et investir massivement sur le mercato. Un danger supplémentaire pour le PSG.

C'était une décision très attendue, elle est intervenue lundi. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict suite à l'appel de Manchester City concernant la sanction infligée par l'UEFA, à savoir l'exclusion de toutes les compétitions européennes pendant deux ans. Une sanction infligée dans le cadre du fair-play financier notamment à cause de contrats jugés illicites par l'UEFA. Désormais soulagés de ce fardeau, les Citizens vont pouvoir se remettre à voir les choses en grands pour leur mercato. Et Pep Guardiola a déjà les idées claires.

Guardiola veut Koulibaly et Alaba