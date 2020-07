Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lautaro Martinez s'annonce encore mouvementé !

Publié le 14 juillet 2020 à 12h30 par B.C.

Depuis plusieurs jours en Espagne, l'arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone semble actée pour cet été si le club culé parvient d'ici là à renflouer ses caisses. Mais du côté de l'Inter Milan, on ne s'avouerait pas vaincu.

Il est l'heureux élu pour la succession de Luis Suarez. Alors que l'Uruguayen a fêté ses 33 ans en début d'année, le FC Barcelone a décidé de miser sur Lautaro Martinez pour renforcer son attaque, mais il ne sera pas facile de récupérer le protégé d'Antonio Conte. L'Argentin de 22 ans réalise en effet une excellente saison (18 buts, 6 passes décisives) et ne sera pas bradé par son club. Alors que le Barça cherche à renflouer ses caisses, il faudra donc se montrer patient, d'autant que Josep Maria Bartomeu a annoncé que les négociations étaient actuellement à l'arrêt : « Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec Inter il y a quelques semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse ». Malgré tout, le club culé avancerait positivement dans ce dossier.

Un accord Lautaro/Barça ?

Dernièrement, ESPN annonçait que le FC Barcelone disposait déjà d'un accord avec Lautaro Martinez pour la saison prochaine. Un transfert qui permettrait donc à l'Argentin de toucher un salaire plus conséquent, et cette tendance a été confirmée ce mardi par Mundo Deportivo . Selon le média catalan, l'attaquant de l'Inter Milan et le Barça aurait bien trouvé un terrain d'entente, et il ne manquerait donc plus qu'aux deux clubs de se mettre d'accord sur le prix de l'opération. Mais en attendant, les Blaugrana devront vendre afin de récupérer au moins 70M€, et plusieurs joueurs sont déjà annoncés sur le départ (Rakitic, Vidal, Umtiti, Todibo), de quoi laisser le temps aux Nerazzurri de reprendre la main.

L'Inter n'a pas dit son dernier mot