Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une décision fracassante pour Umtiti !

Publié le 14 juillet 2020 à 9h30 par B.C.

Trop irrégulier en Catalogne, Samuel Umtiti ne devrait pas être conservé par le FC Barcelone durant le mercato estival.

Prolongé par le FC Barcelone avant l'ouverture du Mondial 2018 avec une belle revalorisation salariale à la clé, Samuel Umtiti peine depuis à s'imposer dans la défense du club catalan. L'international français est en proie à de nombreux pépins physiques et ne parvient pas à enchaîner les matches, la faute à son genou. Umtiti n'a donc disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, ce qui pourrait inciter le FC Barcelone à s'en séparer cet été. Le club culé cherche en effet à renflouer ses caisses afin de financer l'opération Lautaro Martinez, et ce départ se préciserait.

Vente ou prêt, le Barça veut se débarrasser d'Umtiti