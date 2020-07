Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime détail à régler dans l'opération Lautaro Martinez ?

Publié le 14 juillet 2020 à 8h30 par B.C.

Désireux de renforcer son secteur offensif cet été, le FC Barcelone aurait déjà convaincu Lautaro Martinez de rejoindre ses rangs dans les prochaines semaines. Néanmoins, le club culé est encore loin d'un accord avec l'Inter et devra vendre afin de pouvoir trouver un accord avec les Nerazzurri.

Le Barça ne s'en cache plus, il souhaite mettre la main sur Lautaro Martinez. Interrogé par TV3 ce dimanche, Josep Maria Bartomeu a confirmé l'existence de discussions pour l'international argentin, même si celles-ci sont actuellement à l'arrêt. « Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec Inter il y a quelques semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse », expliquait le président catalan. L'attaquant de 22 ans a donc été choisi pour prendre la succession de Luis Suarez et devrait faire l'objet de pourparlers dans les prochaines semaines comme l'explique Mundo Deportivo .

Le Barça doit vendre pour boucler l'opération Lautaro Martinez en août