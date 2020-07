Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour réaliser son rêve, le Barça doit maintenant trouver 70M€…

Publié le 14 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone cherche à recruter Lautaro Martinez. Et pour le club catalan, tout ne serait plus qu’une question d’argent. Explications.

A 33 ans, Luis Suarez se rapproche de la fin. Au FC Barcelone, on pense donc à l’avenir et à la succession de l’Uruguayen. En Catalogne, la priorité est claire depuis plusieurs semaines désormais : Lautaro Martinez. A 22 ans, l’attaquant de l’Inter Milan pourrait donc rejoindre la bande à Lionel Messi la saison prochaine, mais encore faut-il que les deux clubs se mettent d’accord. Et visiblement, les négociations semblent très compliquées. Les Lombards attendraient les 111M€ de la clause libératoire de Lautaro Martinez tandis que le Barça chercherait à faire baisser ce montant en incluant un joueur dans la balance. Et à en croire les dernières informations en provenance d’Espagne, 70M€ sépareraient désormais l’Argentin du Camp Nou.

Lautaro Martinez se rapproche…