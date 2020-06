Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un gros rebondissement dans ce dossier à 4.5M€ ?

Publié le 13 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Le Barça se montre difficile en négociations avec Sao Paulo pour le jeune Gustavo Maia, alors qu’un accord avait préalablement été trouvé entre les deux clubs.

Il y a quelques mois, les dirigeants du FC Barcelone étaient tombés sous le charme du jeune Gustavo Maia (19 ans). Le Barça a même déjà versé 1M€ au São Paulo FC pour conserver un accord avec le club brésilien jusqu’au 15 juillet prochain. Par la suite, le FC Barcelone devait verser un complément de 3M€ à São Paulo pour conclure le transfert du jeune attaquant. Mais en interne, tout ne se passerait pas comme prévu…

Mésentente entre les deux clubs