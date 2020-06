Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Dybala toque à la porte du Real Madrid et du Barça !

Publié le 12 juin 2020 à 18h30 par A.C.

Paulo Dybala, qui serait en pleine négociation pour prolonger son contrat à la Juventus, aurait proposé ses services au Real Madrid et au FC Barcelone.

Cette saison, Paulo Dybala est devenu grand. A 26 ans, l’attaquant semble avoir atteint la plénitude de son talent, alors qu’il semblait avoir été freiné par l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus, en 2018. Le déclic est survenu peut-être l’été dernier. Après une année décevante, les dirigeants juventini avaient en effet pris la lourde décision de vendre Dybala. Le directeur sportif Fabio Paratici l’a ainsi proposé tour à tour à Manchester United, Tottenham, Inter et même au Paris Saint-Germain ! Il y a même eu des négociations poussées, avec Leonardo qui semblait vouloir frapper un gros coup avec Dybala, avant de finalement se tourner vers Mauro Icardi. Car le numéro 10 de la Juve l’a révélé, pas question pour lui à l’époque de fuir Turin. « Il y a un an, la Juventus ne comptait plus sur moi. Ils ne voulaient plus que je continue à jouer ici » a confié Dybala, lors d’un entretien accordé à la CNN . « Manchester United et Tottenham étaient venus me chercher et je crois que le PSG aussi. Mais je voulais rester, je restais sur des mois compliqués et je ne voulais pas partir en laissant cette image. Ce n’était pas juste ». Le pari a payé, puisque désormais la Juventus veut faire de Dybala l’un des piliers du club, à l’image de ce qu’a pu être Alessandro Del Piero avant lui.

Dybala aurait été offert au Real Madrid et au Barça

Plusieurs médias en Italie ont annoncé que des négociations ont débuté, pour la prolongation de contrat de Paulo Dybala. La Juventus a d’ailleurs confirmé cela par le biais de Fabio Paratici, récemment. Pourtant, les deux parties ne sont pas d’accord au niveau salarial. La Gazzetta dello Sport annonce que Dybala réclamerait 15M€, alors que la Juve ne serait pas disposée à aller au-delà de 11 ou 12M€. C’est là que l’entourage du joueur aurait décidé... de contacter le Real Madrid et le FC Barcelone ! D’après les informations d’ OK Diario , Dybala aurait été offert aux deux cadors de Liga. Le média espagnol explique que cela est notamment lié au fait que le Real et le Barça pourraient lui offrir les 15M€ nets par an qu’il souhaite. Il reste toutefois deux ans de contrat encore à Dybala à la Juventus et, si le Real Madrid ou le FC Barcelone le veulent, il faudra payer une grosse indemnité de transfert.

La Juventus prête à tout pour Dybala ?