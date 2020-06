Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'issue d'un dossier à 170M€ serait déjà connue !

Publié le 12 juin 2020 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé que Manchester United avait coché le nom d’Ansu Fati, la pépite du FC Barcelone ne devrait pas quitter le club catalan au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

A seulement 17 ans, Ansu Fati est parvenu à se faire une place dans la rotation au FC Barcelone. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs issus de la Masia, le jeune attaquant a réussi ses premiers pas en équipe première cette saison en affichant un visage séduisant quand Ernesto Valverde et Quique Setién ont fait appel à lui. Seulement voilà, les bonnes performances d’Ansu Fati ne sont pas passées inaperçues en Europe, dans la mesure où plusieurs clubs seraient intéressés par la perspective d’attirer la pépite du Barça dans leurs rangs. Conscient de son potentiel, Manchester United aurait inscrit le nom du bissaoguinéeno-nigérien naturalisé espagnol en vue du mercato estival à venir. Un grand danger à prévoir pour le FC Barcelone avec Ansu Fati, dont la clause libératoire est actuellement fixée à 170M ? Pas vraiment, à en croire les derniers échos dans ce dossier…

Manchester United se serait fait une raison pour Ansu Fati !