Mercato - OM : Villas-Boas déjà fixé pour ce joueur du FC Barcelone ?

Publié le 14 juillet 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que l'Olympique de Marseille s'intéresserait à Jean-Clair Todibo pour renforcer son secteur défensif cet été, le FC Barcelone devrait fortement compromettre les plans d'André Villas-Boas.

Cet été, André Villas-Boas compte se renforcer et souhaite notamment récupérer un défenseur central. L'entraîneur de l'OM a confirmé à L'Équipe il y a quelques jours qu'il suivait notamment Leonardo Balerdi, très peu utilisé par le Borussia Dortmund cette saison. « C’est un joueur qu’on a suivi l’année dernière, mais il a signé à Dortmund pour 16 millions. On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie. C’est un profil intéressant, on va voir ce qui va se passer. Mais on est prêts sur les trois autres dossiers, au cas où », confiait le Portugais. Parmi ces autres dossiers, on retrouverait Jean-Clair Todibo (20 ans) selon Foot Mercato . Le défenseur du FC Barcelone, prêté à Schalke 04, pourrait une nouvelle fois quitter la Catalogne durant le mercato estival et l'OM voudrait en profiter, mais un prêt ne serait pas l'option privilégiée par sa direction.

Des exigences trop élevées pour l'OM ?