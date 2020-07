Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG s’intéresse à une pépite française de Bundesliga

Publié le 11 juillet 2020 à 10h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG a récemment pris des renseignements sur un défenseur français de 20 ans évoluant du côté de l’Allemagne.

Le PSG souhaite recruter « Français ». Un axe de travail du prochain été, le club souhaitant répondre aux règlements de l’UEFA puisque sur les 25 joueurs inscrits pour la prochaine Ligue des Champions, 8 doivent être issus de la formation tricolore. Leonardo oriente donc son viseur vers des joueurs passés par la formation française et récemment, il semble avoir eu des vues sur un défenseur aujourd’hui en Allemagne, mais dont la carrière a débuté du côté d’Auxerre.

Un œil sur N’Dicka

Selon nos informations, Evan N’Dicka serait suivi par le PSG. A 20 ans, cette pépite du football français cartonne en Bundesliga, sous les couleurs de Francfort (22 matchs, 1 but et 1 passe décisive cette saison). Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté gauche, N’Dicka a également quelques feuilles de match à son actif dans un registre plus avancé, au milieu du terrain. Après avoir connu toutes les équipes de France depuis la catégorie U16, son parcours est un modèle du genre. Paris a clairement identifié un potentiel pour l’avenir. Reste à savoir si cette prise d’information sera suivi d’actions plus concrètes à l’endroit de Francfort. A l’heure où nous écrivons ces lignes, ce n’est pas encore le cas..