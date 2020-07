Foot - Mercato

Mercato : Manchester United sur le point de réaliser un gros coup à 67M€ !

Publié le 11 juillet 2020 à 10h08 par La rédaction

Suivi par de nombreuses écuries anglaises, le talentueux latéral gauche de Leicester, Ben Chilwell pourrait signer très rapidement avec Manchester United qui semble avoir pris l'ascendant sur ses concurrents.