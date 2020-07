Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé relancé cet été ?

Publié le 11 juillet 2020 à 8h30 par H.G.

Après une nouvelle saison où il a brillé par son absence en raison de deux blessures successives, Ousmane Dembélé verrait son avenir au FC Barcelone être incertain à l’aune de la fenêtre estivale des transferts à venir.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 avec la lourde tâche d’assurer la succession de Neymar, parti au PSG, Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à répondre aux attentes, la faute notamment à des blessures trop fréquentes et à des polémiques extra-sportives sur son hygiène de vie. Après avoir vu son avenir être au cœur de nombreuses incertitudes l’été dernier, l’ancien joueur du Stade Rennais s’est vu offrir une nouvelle chance de prouver sa valeur au Barça cette saison, mais là encore le Français a échoué puisqu’il a été victime de deux blessures consécutives à la cuisse droite. Et il semblerait que le FC Barcelone ait définitivement perdu patience avec Ousmane Dembélé, et cela encore plus au cours d’un mercato estival où les Blaugrana verront leurs finances déjà délicates subir de plein fouet l’impact de la pandémie de COVID-19.

Un avenir incertain pour Dembélé, mais...