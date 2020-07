Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Leonardo se confirme pour Milinkovic-Savic !

Publié le 17 juillet 2020 à 16h45 par A.M.

Toujours très intéressé par Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo préparerait son plan pour recruter l'international serbe avec l'idée de ne pas dépenser plus de 70M€ en baissant au maximum la part fixe.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité estivale du Paris Saint-Germain. Et pour cause, Leonardo souhaite renforcer le milieu de terrain du club de la capitale avec un joueur possédant un profil différent, capable de casser les lignes balle au pied. L'international serbe semble en effet parfaitement complémentaire avec Marco Verratti, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye. Cependant, ce dossier n'est pas nécessairement évidemment compte tenu des exigences de la Lazio Rome et alors que le contexte liée à la crise sanitaire ne facilite pas les grosses dépenses. Mais Leonardo a une idée derrière la tête.

Milinkovic-Savic pour 70M€, bonus compris ?