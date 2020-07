Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le tarif serait déjà fixé pour Kenny Lala !

Publié le 17 juillet 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors que l’OM suivrait de près la piste Kenny Lala, Strasbourg aurait fixé le prix de départ de son joueur.

Pour renforcer un effectif qui risque d’être amoindri, l’OM compte exploiter le marché français où les prix pratiqués semblent dans les cordes financières du club. Et Kenny Lala fait partie de ses joueurs ciblés par le club phocéen. Le latéral strasbourgeois, qui a fait ses preuves avec le club alsacien ces dernières années, pourrait quitter le club cet été. Il y a quelques mois, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que Lala était en instance de départ au Racing Club de Strasbourg. Le joueur pourrait donc s’en aller cet été, si l’OM arrive à se mettre d’accord avec le club alsacien.

Strasbourg réclame entre 3 et 5M€ pour Lala