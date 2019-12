Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Lala (Strasbourg) toujours sur le départ

Publié le 19 décembre 2019 à 7h20 par Alexis Bernard

Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2021, Kenny Lala (28 ans) est toujours un candidat au départ.

Très courtisé depuis près d’un an, Kenny Lala semblait une proie parfaite pour le dernier mercato estival. Et lorsque la Fiorentina a proposé 8 millions d’euros au Racing Club de Strasbourg, il était difficile d’imaginer que les Alsaciens refuseraient. Et pourtant, ils ont bien repoussé cette très belle offre, sans doute dans l’espoir de trouver plus offrant. A l’approche du mercato hivernal, la tendance est toujours la même pour un Kenny Lala au meilleur de sa carrière. A 28 ans, le latéral affiche de nouveau un niveau de forme excellent. D’après nos sources, en cas d’opportunité cet hiver, il pourrait bien être vendu. Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2021, Lala pourrait même partir contre un chèque moins important que les 8 millions d’euros proposés l’été dernier…