Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation dans le dossier David Alaba !

Publié le 18 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Très convoité sur le marché des transferts, David Alaba serait aussi dans les petits papiers de Leonardo. Mais ce dernier devra encore patienter avant d'être fixé sur l'avenir de l'Autrichien.

Contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2021, David Alaba pourrait quitter l’actuel champion de la Bundesliga à l’issue de la saison. Arrivé lors du mercato estival de 2010, le joueur autrichien serait à la recherche d’un nouveau défi et plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir. Sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Alaba verrait aussi le Real Madrid, l’Inter Milan mais également la Juventus se positionner. Dans ce contexte, Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich, a récemment expliqué qu’il comptait bel et bien sur David Alaba : « Je ferai tout mon possible pour garantir que nous pouvons conserver deux joueurs (Thiago et David Alaba) de ce niveau. Les deux sont de bons gars, sur et en dehors du terrain. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable. On sait que les deux joueurs n'ont plus qu'un an de contrat. »

David Alaba tranchera après la Ligue des Champions