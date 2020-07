Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién à l’origine de son éventuel licenciement ?

Publié le 18 juillet 2020 à 0h30 par Th.B.

N’étant visiblement pas parvenu à redresser le FC Barcelone depuis son arrivée au poste d’entraîneur en janvier dernier, Quique Setién aurait la volonté de se faire licencier. Explications.

Avec la défaite du FC Barcelone face à Osasuna jeudi (2-1), le Real Madrid a été sacré champion de Liga. Un échec pour le FC Barcelone qui avait la possibilité de remporter un troisième trophée de champion consécutif. En janvier dernier, alors qu’Ernesto Valverde avait été remercié, Quique Setién avait été nommé pour redonner de l’élan à la locomotive blaugrana. Force est de constater que ce changement n’a pas porté ses fruits. Ce vendredi, Mundo Deportivo a révélé qu’une entrevue entre l’entraîneur et le président Josep Maria Bartomeu était programmée. Une information confirmée par ESPN qui explique que la volonté initiale du président du FC Barcelone était de connaître le point de vue de Setién sur la situation actuelle de l’effectif culé.

Setién pas à l’aise au Barça ?