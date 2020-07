Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre se prépare pour Quique Setién !

Publié le 17 juillet 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Après avoir laissé filer le titre en Liga au Real Madrid, Quique Setién se retrouve en grand danger pour son avenir. Une réunion est prévue ce vendredi avec Josep Maria Bartomeu et rien ne garantit que le technicien espagnol sera toujours sur le banc catalan pour la reprise de la Ligue des Champions.

Le réveil est un peu difficile pour le FC Barcelone. Battu par Osasuna (2-1), le Barça a définitivement dit adieu au titre en Liga. Dans le même temps, le Real Madrid a effectivement dominé Villarreal (2-1) pour s'offrir le sacre. Et pourtant, le club blaugrana a pendant très longtemps dominé le Championnat. Même quand Ernesto Valverde a cédé sa place à Quique Setién, les Catalans étaient leaders en Liga. Mais depuis la reprise, tout s'est écroulé et le Barça a laissé filer un titre, qui lui tendait les bras, au grand rival du Real Madrid qui à l'inverse a réalisé une fin de saison éblouissante. Une situation qui jette un froid sur l'avenir de Quique Setién qui ne semble plus faire l'unanimité en interne alors que le FC Barcelone doit encore disputer son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Naples après avoir été tenu en échec en Italie (1-1). Et rien ne dit que ce sera avec Quique Setién.

Messi réclame du changement

Et pour cause, la perte du titre en Liga jette un froid sur l'avenir de l'ancien entraîneur du Betis Séville. Et ce ne sont pas les propos de Lionel Messi qui vont conforter Quique Setién à son poste. « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais », a lancé le numéro 10 du Barça après la défaite contre Osasuna. « Je suis d'accord avec (Lionel) Messi sur certaines choses, sur l'autocritique. (...) Je suis le plus responsable », avouait d'ailleurs Quique Setién en réponse à sa star. Une auto-critique suffisante pour sauver sa tête ? Rien n'est moins sûr.

Réunion Bartomeu-Setién