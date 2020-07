Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién condamné pour son avenir ? Il répond !

Publié le 17 juillet 2020 à 8h30 par A.D.

Défait face à Osasuna, le FC Barcelone devra se contenter d'une deuxième place en Liga. Alors qu'il est plus que jamais en danger quant à son avenir, Quique Setién a examiné ses chances d'entrainer le Barça en août pour la suite et fin de la Ligue des Champions.

Le Barça peut oublier le titre en Liga. Ce jeudi, les hommes de Quique Setién se sont inclinés à domicile face à Osasuna (1-2), tandis que le Real Madrid l'a emporté face à Villarreal (2-1). Résultat, le FC Barcelone a désormais sept points de retard sur la Maison-Blanche de Zinedine Zidane. A une journée de la fin du championnat, le Real Madrid est mathématiquement assuré de conserver la première place. Alors que le Barça peut dire adieu au titre, Quique Setién serait plus que jamais en danger quant à son avenir. Interrogé sur la question en conférence de presse d'après-match, le coach du FC Barcelone a lâché ses vérités.

«Si j'entrainerai le FC Barcelone en Ligue des Champions ? J'espère, mais...»