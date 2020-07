Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 15 juillet 2020 à 13h00 par H.G. mis à jour le 15 juillet 2020 à 13h07

Alors qu’il est fréquemment annoncé que Quique Setién pourrait quitter le FC Barcelone au terme de la saison, l’entraîneur de 61 ans a tenu à clarifier sa situation en conférence de presse ce mercredi en expliquant qu’il se voyait toujours être présent sur le banc catalan en 2020/2021.

Arrivé cet hiver en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién n’a pas vraiment réussi à inverser la dynamique négative du FC Barcelone débutée en première partie de saison. Pire, l’ancien entraineur du Real Betis réputé pour la qualité du jeu proposé par ses équipes n’est pas parvenu à imposer sa patte au Barça et a en plus très certainement perdu la Liga, le Real Madrid ayant quatre points d’avance sur les Blaugrana à deux journées de la fin de la saison. Ainsi, la question de l’avenir de Quique Setién au FC Barcelone revient régulièrement dans les médias. Mais présent en conférence de presse ce mercredi en marge de la rencontre prévue contre le CA Osasuna ce jeudi, le technicien de 61 ans a expliqué qu’il se voyait toujours entraîner le Barça la saison prochaine.

« J'assume ma part de responsabilité si la Liga n'est pas gagnée »