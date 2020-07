Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi préparerait déjà un énorme coup avec... Rabiot !

Publié le 15 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Engagé pour le rachat de l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi n'a jamais caché ses ambitions pour le club phocéen. D'après la presse italienne, il pourrait même débarquer avec un certain Adrien Rabiot.

L'Olympique de Marseille va-t-il entrer dans une nouvelle ère ? C'est en tous cas ce que laisse penser Mohamed Ayachi Ajroudi, qui mène un projet de rachat du club phocéen pour lequel il voit les choses en grand. Au point de rêver de Cristiano Ronaldo. « Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », confiait l'homme d'affaires franco-tunisien dans les colonnes du Figaro . S'il parait compliqué de recruter Cristiano Ronaldo, Mohamed Ayachi Ajroudi songerait toutefois à offrir à l'OM un autre joueur de la Juventus.

Ajroudi à l'OM avec Rabiot ?