Mercato - OM : McCourt aurait une bonne raison de recaler Ajroudi !

Publié le 14 juillet 2020 à 14h45 par B.C.

Malgré l'insistance de Mohamed Ayachi Ajroudi pour le rachat de l'OM, Frank McCourt continue de faire savoir qu'il n'envisage pas de vendre le club phocéen. Une détermination qui pourrait s'expliquer par l'intérêt de l'Américain pour le Parc Chanot.

Depuis près de trois semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal sont au cœur de l'actualité avec leur projet de rachat de l'OM. Les deux hommes souhaitent convaincre Frank McCourt de vendre le club phocéen, mais l'Américain continue d'assurer via son entourage qu'il n'envisage absolument pas de quitter la cité phocéenne. « Il n’y a aucune rencontre, aucune discussion avec qui que ce soit, aucune offre. C’est totalement faux. Le club n’est pas à vendre. C’est une opération de déstabilisation », expliquait ainsi au Figaro Karine Allouis, la porte-parole de McCourt. Au vu des grosses pertes financières de l'OM ces dernières années, certains s'interrogent sur les raisons qui poussent Frank McCourt à rester à son poste, et une première explication semble se dessiner.

Le Parc Chanot, un élément crucial pour la vente de l'OM ?