Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, vente... Le fils de Mohamed Ajroudi affole les supporters de l'OM !

Publié le 14 juillet 2020 à 11h15 par A.M. mis à jour le 14 juillet 2020 à 11h16

La moindre information ou apparition de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal fait grandement parler ces derniers jours compte tenu de leur projet de rachat de l'OM. Et cela tombe bien, du beau monde était réuni à l'anniversaire de Louis Acariès.

Depuis quelques semaines, la vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal multiplient les sorties médiatiques afin de mettre en avant leur projet qui semble ambitieux. D'ailleurs, la moindre annonce dans ce dossier suscite un énorme engouement à Marseille. Et que dire de leur apparition publique ? Justement, tout ce beau monde était réuni à l'occasion de l'anniversaire de Louis Acariès, ce qui n'a pas manqué de vivement faire réagir.

Boudjellal, Ajroudi et Samia Ghali à l'anniversaire d'Acariès

En effet, sur ses réseaux sociaux, le fils de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mehdi, a diffusé des vidéos de l'anniversaire de Louis Acariès lundi soir auquel étaient présents l'homme d'affaires franco-tunisien et sa famille, ainsi que Mourad Boudjellal. C'est déjà suffisant pour être souligné d'autant plus que Louis Acariès pourrait faire partie de l'organigramme dessiné par Ajroudi dans un rôle de censeur. Mais c'est surtout la présence de Samia Ghali qui a été remarquée. Au cœur de l'actualité politique marseillaise ces derniers jours suite aux élections Municipales, cette dernière a récemment était élue 2e adjointe à la mairie de Marseille. Une présence qui n'est pas passée inaperçue puisque la Mairie aura évidemment un rôle important à jouer pour valider un éventuel projet de rachat de l'OM. Dans ces conditions, l'apparition d'une personne aussi importante que Samia Ghali aux côtés de Mohamed Ayachi Ajroudi pourrait bien être un signal positif pour la vente.