Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich lâche ses vérités sur le feuilleton Kouassi !

Publié le 14 juillet 2020 à 9h15 par La rédaction

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, Tanguy Kouassi s’est finalement engagé avec le Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge est revenu sur les coulisses de ce recrutement.

Au terme d’un feuilleton qui aura duré de longues semaines, Tanguy Kouassi (18 ans) a finalement décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Le jeune défenseur a donc quitté son club formateur en juin prochain, et il a opté pour le Bayern Munich plutôt que le Stade Rennais ou le RB Leipzig qui avaient également flairé la bonne affaire avec Kouassi. Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d’administration du Bayern Munich, se livre dans les colonnes de France Football sur les éventuelles tensions avec le PSG suscitées par cette opération Kouassi.

« Logique que le Bayern fasse part de son intérêt »