Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coup de Leonardo facilité par un ancien de Ligue 1 ?

Publié le 14 juillet 2020 à 7h45 par La rédaction

Désireux de renforcer une défense centrale décimée par les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Et le départ de l’international slovaque pourrait être facilité par un ancien de Ligue 1…

Le PSG compte bien se renforcer en défense. Avec les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, tous deux libres de tout contrat, Leonardo souhaite recruter un nouvel arrière central. Et le directeur sportif brésilien aurait jeté son dévolu sur Milan Skriniar, actuellement loin d’être indiscutable à l’Inter Milan. Et un ancien de Ligue 1 pourrait faciliter le départ du Slovaque…

Malang Sarr à l’Inter pour remplacer Skriniar ?