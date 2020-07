Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel affiche un premier gros regret sur le mercato !

Publié le 14 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Après la probante victoire du PSG contre Le Havre (9-0) pour son retour à la compétition, Thomas Tuchel s'est projeté vers l'avenir et regrette les départs d'Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi en vue des futures échéances parisiennes.

Bien que le Paris Saint-Germain n'ait pas encore lancé sa campagne de recrutement, plusieurs joueurs ont déjà quitté le club. Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi, tous en fin de contrat, ont décidé de ne pas prolonger à Paris. Résultat, le PSG perd trois joueurs avant de disputer les deux finales de Coupes, face à l'ASSE et l'OL, et surtout la Ligue des Champions avec un quart de finale contre l'Atalanta. Et Thomas Tuchel regrette ces départs.

«Je suis toujours triste d'avoir perdu trois joueurs»