Mercato - ASSE : Saint-Maximin s’enflamme pour la dernière recrue de Puel !

Publié le 14 juillet 2020 à 0h30 par T.M.

Ayant connu Yvan Neyou à Clairefontaine, Allan Saint-Maximin s’est enflammé pour l’arrivée du joueur de 23 ans à l’ASSE.

Dernièrement, l’ASSE a officialisé le prêt avec option d’achat d’Yvan Neyou. A 23 ans, le milieu de terrain débarque ainsi en provenance de Braga afin de renforcer l’effectif de Claude Puel. L’entraîneur des Verts qui est d’ailleurs sous le charme de a sa recrue. Il expliquait ainsi dernièrement : « C'est un joueur qui a des qualités techniques très intéressantes. Un joueur qui a un profil et des attitudes très intéressantes ». Et il n’est pas le seul à s’enflammer pour Neyou. Ayant connu ce dernier à Clairefontaine, Allan Saint-Maximin, ancien de l’ASSE et aujourd’hui à Newcastle, a dit tout le bien qu’il pensait du néo-Stéphanois.

« Le souvenir d'un joueur très doué techniquement, vif et agile »