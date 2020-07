Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger en moins pour le nouveau Milinkovic-Savic ?

Publié le 14 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Dominik Szoboszlai est très courtisé à travers l’Europe. Cependant, un cador aurait décidé de se retirer de la course…

Leonardo peut souffler dans le dossier Dominik Szoboszlai. Le crack du Red Bull Salzbourg, âgé de 19 ans, est une des belles révélations de la saison de Ligue des Champions et de Bundesliga autrichienne. Notamment pisté par le Milan AC, l’international hongrois serait de plus en plus proche des Rossoneri , qui pourraient bien réussir à l’attirer grâce à l’arrivée quasi programmée de Ralf Rangnick. Cependant, plusieurs cadors cibleraient aussi le milieu offensif, mais l’un d’entre eux se serait retiré de la course…

La Juventus out ?