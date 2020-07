Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est en train de laisser filer un très joli coup !

Publié le 14 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

Visé par l'OM dans le but de renforcer son secteur offensif, Jérémie Boga pourrait bien rester à Sassuolo cet été et priver les Phocéens d'un joli coup.

En quête de renforts offensifs, l'Olympique de Marseille s'est positionné sur Jérémie Boga, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Toutefois, ce dossier s'annonce très compliqué. D'une part, de nombreux clubs européens sont intéressés, à l'image de Naples, en pole pour attirer le joueur de Sassuolo, et d'autre part, le club italien risque de trop gourmand pour l'OM...

Boga parti pour rester ?