Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or pourraient encore frapper fort !

Publié le 14 juillet 2020 à 4h45 par A.M.

Déjà très actif durant la première phase du mercato, le RC Lens pourrait bien encore se renforcer dans les prochaines semaines afin d'aborder au mieux son retour en Ligue 1.

De retour en Ligue 1, le RC Lens est bien décidé à ne pas y faire de la figuration. En effet, les Sang-et-Or ont profité de cette première partie de mercato français pour officialiser l'arrivée de six recrues ! Après avoir rapidement bouclé les arrivées de Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Fariñez et Jonathan Clauss, Lens s'est attaché les services de Gaël Kakuta et Ignatius Ganago avant la pause d'un mois dans le mercato tricolore qui rouvrira le 10 août. Par conséquent, le club artois semble déjà bien armé afin de lutter pour son maintien dans l'élite, voire mieux, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Gélin et Crivelli toujours visés ?