EXCLU - Mercato : Lens a dégainé pour Belkebla (Brest) !

Publié le 2 juillet 2020 à 14h32 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2020 à 14h34

Intéressé par Haris Belkebla, le RC Lens a dégainé une première offre à l’attention de Brest. Une offensive repoussée par les Bretons.

Le RC Lens est passé à l’action pour Haris Belkebla. Comme indiqué par le10sport.com, les Sang et Or s’intéressent chaudement au milieu de terrain de Brest. Un intérêt réciproque puisque le joueur serait tenté par l’idée de rejoindre le projet nordiste. Mais pour l’heure, Brest refuse de lâcher son jouer. D’après nos sources, une première offre a été transmise par les dirigeants lensois. Refusée par leurs homologues brestois, déterminés à conserver Belkebla. Si le RC Lens n’a pas encore répliqué, il est fort possible que le dossier soit réactivé dans les jours à venir…