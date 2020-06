Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Belkebla penche pour le RC Lens

Publié le 29 juin 2020 à 9h45 par La rédaction

Courtisé par plusieurs clubs, en Frange comme à l’étranger, Haris Belkebla (Brest) est tenté par une aventure du côté du RC Lens.

Depuis plusieurs semaines, un mouvement s’organise autour de Haris Belkebla. Le milieu de terrain de 26 ans sort d’une très belle saison avec Brest et son profil intéressé de nombreuses écritures, en France comme à l’étranger. En Ligue 1, on retrouve notamment le RC Lens, un promu très actif sur le marché des transferts.

Belkebla tenté par le RC Lens

Selon nos informations, l’intérêt du RC Lens est à ce jour celui qui parle le plus à Haris Belkebla. Et si les dirigeants brestois ont récemment indiqué qu’un départ n’était pas d’actualité, la réalité serait toute autre. Si les Lensois précisent leur intérêt et avancent leurs pions, il n’est pas impossible de voir le dossier basculer en leurs faveurs. Après avoir échoué pour Kévin Ndoram (parti vers le FC Metz), Lens cherche activement un nouveau milieu de terrain. Lié jusqu’en juin 2022 à Brest, Haris Belkebla est l’un des dossiers chauds ses Sang et Or.