Mercato - Barcelone : Lionel Messi débarque dans un dossier chaud du Barça

Publié le 14 juillet 2020 à 5h45 par T.M.

Pour la saison prochaine, le flou entoure l’identité du prochain entraîneur du FC Barcelone. Un dossier que Lionel Messi aurait décidé de prendre en main.

Quique Setien ou Xavi ? Telle serait la question concernant l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Si le premier cité est toujours sous contrat, l’ancien joueur du Barça ne cesse d’être évoqué pour faire son retour au Camp Nou. Le moment est-il donc venu pour endosser le costume de héros et sortir les Blaugrana des difficultés actuelles ? Concernant, ce dossier Xavi, Josep Maria Bartomeu a dernièrement assuré : « Xavi sera tôt ou tard entraîneur du Barça, il a les capacités pour cela. Il en a déjà envie, il vient de la maison, ce n'est pas n'importe qui. Chaque chose en son temps ».

Une entrevue Messi-Xavi !