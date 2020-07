Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un gros sacrifice financier pour le transfert d’Osimhen ?

Publié le 14 juillet 2020 à 10h30 par La rédaction

Plus que jamais proche de rejoindre le Napoli cet été, Victor Osimhen aurait été convaincu, en plus du beau projet du club italien et de son futur salaire mirobolant, par Gennaro Gattuso. Ce dernier était prêt à faire un effort financier démesuré pour s’offrir l’attaquant du LOSC !

Après une première saison très intéressante sous les couleurs du LOSC, Victor Osimhen devrait déjà quitter les Dogues cet été. Le 30 juin dernier, le10sport.com vous révélait que le club du Nord de la France et le Napoli étaient tombés d’accord pour le transfert de l’international nigérian, pour un montant de 80M€. Cet accord pourrait se concrétiser dans les prochains jours puisque qu’une réunion entre Gérard Lopez, président du LOSC et le directeur sportif du Napoli Cristiano Giuntoli, aurait eu lieu en Sardaigne lundi soir. En plus de son attachement pour le projet sportif italien mais aussi du très beau salaire que lui propose Naples, Osimhen aurait été convaincu de rejoindre les Azzurri après un geste immense de son entraîneur...

Gattuso prêt à baisser son salaire !