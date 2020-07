Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi en rajoute une couche pour le rachat de l'OM !

Publié le 15 juillet 2020 à 10h45 par A.M.

Très présent dans les médias depuis quelques semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi ne manque jamais l'occasion d'afficher sa confiance pour le rachat de l'OM. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé.

La vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les attentions. Il faut dire que Mohamed Ayachi Ajroudi fait en sorte que tout le monde sache qu'il est porteur d'un projet pour racheter l'OM. Toutefois, son omniprésence dans les médias ne plait pas à tout le monde, et surtout pas à Frank McCourt comme l'a rappelé sa porte-parole : « Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation . » Mais il en faudra plus pour décourager l'homme d'affaires franco-tunisien.

«Je suis confiant»