Mercato - OM : Ajroudi, Boudjellal... Le nouveau coup de gueule du clan McCourt !

Publié le 15 juillet 2020 à 8h45 par A.M.

Depuis plusieurs semaines, le duo Ajroudi-Boudjellal multiplie les sorties afin de mettre la pression sur Frank McCourt pour qu'il vende l'Olympique de Marseille. Un comportement qui agace clairement l'Américain.

Omniprésents, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mohamed Boudjellal occupent l'espace médiatique depuis plusieurs semaines afin de mettre en avant leur projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Visiblement très ambitieux, les deux hommes n'hésitent pas à directement interpeller Frank McCourt pour mettre la pression sur le Bostonien et le convaincre de vendre. Seul problème, plusieurs zones d'ombre entourent ce projet et pour le moment, les réponses sont rares. Et si une banque d'affaires a été mandatée, à savoir Wingate, aucune offre n'a été transmise à Frank McCourt. Une situation qui a le don d'agacer l'actuel propriétaire de l'OM.

«Il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse»