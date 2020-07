Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt sauvé par... le duo Ajroudi-Boudjellal ?

Publié le 15 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont omniprésents dans les médias, cela pourrait finalement faire les affaires de Frank McCourt. Explications.

Voilà plusieurs semaines que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi occupent la scène médiatique afin de vanter les ambitions de leur projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Les deux hommes n'hésitent pas à parler de Cristiano Ronaldo ou Zinedine Zidane, sans toutefois pouvoir prouver le sérieux de leur projet. D'après Patrick Sowden, journaliste de France Football, c'est d'ailleurs qui permet à Frank McCourt de retrouver du crédit.

«L’offensive médiatique a permis au projet McCourt-Eyraud de retrouver du crédit»