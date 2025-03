«Boire un coup», l’anecdote de Pierre Ménès sur ses copains du PSG !

Alexis Brunet

Depuis quelques années, le PSG est devenu l’un des clubs les plus importants du monde. Il est donc difficile d’approcher les stars du club de la capitale pour les journalistes et de partager de vrais moments de vie avec eux. Ce n’était pas forcément pareil il y a une vingtaine d’années, comme l’a confié le journaliste Pierre Ménès.

En 2011, le Qatar a racheté le PSG et tout a donc changé pour le club de la capitale. Paris est progressivement devenu l’une des meilleures équipes du monde et de nombreuses stars ont rejoint le champion de France. On peut notamment citer Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Lionel Messi ou bien encore Neymar.

« C’était une équipe où j’avais énormément de copains »

Forcément, depuis quelques années, il est beaucoup plus difficile pour les journalistes d’approcher les stars du PSG et tout est très contrôlé. Ce n’était pas pareil à une autre époque, comme l’a révélé le journaliste Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Ce dernier avait réussi à devenir ami avec de nombreux joueurs du club de la capitale. « Je suis embauché à L’Équipe. À l’époque, je suis Strasbourg, et le rédacteur en chef décide de me mettre sur le PSG vers le mois d’octobre. Le PSG était avec Luis Fernandez en train de jouer le titre et jouait la Coupe des Coupes. Là, c’était une équipe où j’avais énormément de copains. J’avais José Cobos, que j’avais très bien connu à Strasbourg, il m’avait invité à son mariage, Youri Djorkaeff qui était très ami avec José, Francis Llacer qui n’était jamais le dernier pour faire des conneries. »

« Boire un coup et on est revenu »

Pierre Ménès s’est d’ailleurs rappelé une anecdote savoureuse avec ses copains du PSG, qui à coup sûr ne pourrait plus arriver maintenant. « Je me souviens un jour au Camp des Loges, José Cobos a piqué la camionnette des tontons, les intendants, on est parti avec Youri et Francis en ville à Saint-Germain-en-Laye boire un coup et on est revenu. C’était une époque où les relations entre les joueurs et les journalistes étaient plus cordiales et plus ouvertes qu’aujourd’hui. »