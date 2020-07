Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas aurait fait une grande annonce à M'Baye Niang !

Publié le 15 juillet 2020 à 9h45 par A.M.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye, André Villas-Boas semble avoir grandement avancé pour Leonardo Balerdi. Et le troisième dossier est déjà lancé par l'entraîneur de l'OM.

Malgré les difficultés financières de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas avance sereinement sur son mercato. En effet, le technicien portugais a œuvré et s'est impliqué pour boucler la signature de Pape Gueye, arrivé libre en provenance du Havre, et semble également déterminé à obtenir le prêt de Leonardo Balerdi qui évolue au Borussia Dortmund. S'il y parvient, André Villas-Boas aura déjà fait une grosse partie du travail sur le mercato, le tout sans directeur sportif, puisqu'il aura renforcé deux postes qu'il voulait absolument densifier. Il manque désormais à l'OM de trouver un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi et un attaquant polyvalent.

Villas-Boas maintient le contact avec Niang