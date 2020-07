Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Islam Slimani tenté par une arrivée à l'OM ?

Publié le 14 juillet 2020 à 19h45 par La rédaction

À la recherche d’éléments offensifs, l'OM aurait ciblé l’ancien attaquant de l’AS Monaco : Islam Slimani. Un intérêt qui ne déplairait pas au principal intéressé.

Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ne chôment pas au cours de ce mercato estival. Après l’arrivée du milieu de terrain Pape Gueye, l'OM multiplie les pistes défensives ces dernières semaines avec les noms de Leonardo Balerdi, Jean-Clair Todibo ou encore Axel Disasi. D’un autre côté, l’OM est aussi à la recherche d’un nouvel attaquant afin d’épauler Dario Benedetto l’année prochaine. Alors que le dossier M'Baye Niang n’a pas connu d’avancée concrète, le club phocéen se serait penché sur Islam Slimani, l'attaquant de Leicester. Un intérêt qui ne rendrait pas insensible le principal intéressé…

Slimani ouvert à un retour en Ligue 1 !