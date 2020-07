Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture à 13M€ pour ce crack français suivi par Leonardo !

Publié le 14 juillet 2020 à 18h15 par T.M.

A la recherche de renfort dans le secteur défensif, Leonardo pense à Evan N’Dicka. Et du côté de l’Eintracht Francfort, la porte pourrait bien s’ouvrir pour un départ du Français de 20 ans.

Après Mauro Icardi, Leonardo cherche encore plusieurs recrues pour étoffer l’effectif du PSG. Et visiblement, le directeur sportif parisien aurait reçu une consigne claire en provenance de Doha : recruter des joueurs français ou formés en France. De quoi compliquer la tâche du Brésilien, qui a tout de même certaines idées pour apporter de nouveaux joueurs à Thomas Tuchel. Et pour cela, Leonardo regarde notamment du côté de la Bundesliga. Comme vous l’a révélé Le 10 Sport, le nom d’Evan N’Dicka a notamment été coché par le PSG. A 20 ans, le Français évolue actuellement à l’Eintracht Francfort et a notamment la capacité d’évoluer dans l’axe ou bien dans le couloir gauche.

Un départ envisageable ?