Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur Rashford et Tuchel !

Publié le 14 juillet 2020 à 16h30 par Bernard Colas

En ce temps de crise sanitaire, Thomas Tuchel aurait la folie des grandeurs à en croire la presse anglaise. En effet, l'entraîneur du PSG aurait craqué pour Marcus Rashford, mais il sera difficile de mettre la main sur l'attaquant de Manchester United cet été.

C'est un marché des transferts particulier qui attend les clubs cet été. Alors que la crise du coronavirus a fortement impacté l'économie du football, les dirigeants vont tout de même essayer de se renforcer durant un mercato estival rallongé. Et le PSG devrait être l'une des écuries les plus actives dans les prochaines semaines. En effet, plusieurs joueurs majeurs ont vu leur contrat arriver à échéance le 30 juin dernier, de quoi pousser Leonardo à s'activer pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport , l'Italo-brésilien souhaite en priorité récupérer un ou plusieurs milieux de terrains, et lorgne notamment Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Lorenzo Pellegrini (AS Roma). Plusieurs défenseurs centraux sont également suivis, mais pendant ce temps, Thomas Tuchel aurait une autre priorité en tête, bien plus prestigieuse.

Tuchel rêverait de Rashford

À en croire les informations divulguées par The Independent ce mardi, c'est en Premier League que Thomas Tuchel voudrait recruter sa nouvelle star. En effet, l'Allemand serait un grand fan de Marcus Rashford et rêverait de s'attacher ses services durant l'été. Grand fan de sa polyvalence, Tuchel estimerait que l'Angleterre « ne réalise pas à quel point Rashford est un bon joueur » et aurait déjà fait part de ses envies à certaines personnes au sein du PSG. À ses yeux, Marcus Rashford posséderait toutes les qualités pour former un nouveau trio redoutable aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, et même remplacer à terme le Français si ce dernier rejoint le Real Madrid à l'avenir. Néanmoins, ce dossier s'annonce très difficile à boucler dans ce contexte de crise sanitaire, peut-être trop.

