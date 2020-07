Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel voudrait tenter un coup de folie avec une star cet été !

Publié le 14 juillet 2020 à 15h15 par B.C.

Alors que le PSG cherche déjà à se renforcer en défense et dans l'entrejeu, Thomas Tuchel aurait également craqué pour Marcus Rashford, attaquant de Manchester United.

C'est un mercato qui s'annonce mouvementé au PSG malgré la crise du coronavirus. En effet, le club de la capitale n'a pas le choix, il va devoir recruter afin de pallier les nombreux départs qui s'annoncent. Alors que Thomas Meunier, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et Edinson Cavani ont déjà plié bagage, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Motting devraient suivre, incitant Leonardo à se montrer actif. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport , Leonardo s'intéresse notamment à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Timothy Castagne (Atalanta Bergame) ou encore Ismaël Bennacer (AC Milan), mais Thomas Tuchel aurait une autre priorité à en croire la presse anglaise...

Tuchel rêve de Rashford selon la presse anglaise