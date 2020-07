Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s'apprête à boucler un autre joli coup !

Publié le 14 juillet 2020 à 14h15 par A.M.

En quête d'un nouveau renfort après avoir obtenu la signature de Pape Gueye, l'OM serait de plus en plus proche de boucler le prêt de Leonardo Balerdi.

Malgré d'importants soucis financiers, l'Olympique de Marseille avance sereinement sur son mercato. En effet, André Villas-Boas souhaitait renforcer quatre postes en priorité cet été. Le technicien portugais compte attirer un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant. En obtenant la signature de Pape Gueye, l'OM a renforcé son entrejeu et le prochain objectif semble être un axial, la piste menant à Leonardo Balerdi devenant de plus en plus concrète.

Ça chauffe pour Balerdi !