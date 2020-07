Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a le feu vert pour sa future recrue !

Publié le 14 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM ces derniers jours, Leonardo Balerdi disposera bien d’un bon de sortie cet été comme l’a indiqué le Borussia Dortmund.

Alors que l’OM sera contraint de vendre durant le mercato estival, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara font partie des joueurs marseillais disposant d’une belle cote sur le marché des transferts, ce qui inciterait donc André Villas-Boas à anticiper leur possible départ. Depuis plusieurs jours, l’OM se serait donc sensiblement rapproché de Leonardo Balerdi (21 ans), jeune défenseur argentin du Borussia Dortmund. Et le club allemand à déjà donné son feu vert à l’OM dans ce dossier…

« Si nous nous entendons, nous le laisserons partir »