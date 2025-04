Crise à l’OM : La sortie surréaliste de De Zerbi !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a perdu le gros choc de la 29e journée de Ligue 1 (3-0), avec l’AS Monaco qui lui a pris la deuxième place. Désormais troisièmes, les Marseillais doivent se ressaisir s’ils ne veulent pas voir la qualification pour la Ligue des Champions leur passer sous le nez en cette fin de saison.

Dans une rencontre très attendue, les joueurs de l’OM n’ont pas pu rivaliser face à leurs adversaires de l’AS Monaco. La défaite est lourde, mais ce sont surtout les conséquences qui pourraient inquiéter les Marseillais, avec des semaines sous hautes tensions qui se profilent. Car une nouvelle défaite pourrait déclencher une énorme crise...

« Je ne pense pas que le 3-0 soit juste »

Pourtant, lors de la conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas semblé très inquiet. « C'est un match difficile à analyser parce qu'en première mi-temps on a très bien joué. On a joué mieux qu'eux. On n'a pas pris de risque. On a eu l'occasion de marquer. Le premier but est bête, on n'est pas censé le prendre. Ça nous arrive trop souvent. Je ne pense pas que le 3-0 soit juste. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à gérer » a déclaré le coach de l’OM, qui ne perd pas espoir dans la quête d’une qualification en Ligue des Champions.

« On a de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des Champions »

« J'ai toujours dit ma vérité, on est toujours en vie et présents pour lutter. On a de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des Champions » a poursuivi Roberto De Zerbi. « A 1-1 à la mi-temps, ça aurait été différent. Il n'y a rien à dire aux joueurs. Quand c'est le cas, je le dis, parfois de manière forte. Ils ont bien joué, je suis désolé pour les joueurs. Ils avaient bien préparé le match. Désolé aussi pour les gens venus de Marseille. Mais je reste optimiste, plus qu'après certaines défaites et même certaines victoires qu'on a eues cette saison ».