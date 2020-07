Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait passer une requête spéciale à Kylian Mbappé !

Publié le 14 juillet 2020 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 14 juillet 2020 à 15h37

Toujours autant intéressé par le profil de Kylian Mbappé, le Real Madrid craint toutefois que le jeune attaquant français ne finisse par prolonger son contrat avec le PSG. Du coup, le club merengue aurait fait passer un message fort à l’ancien Monégasque afin de conserver ses chances de le recruter dans un an…

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid est très intéressé par le profil de Kylian Mbappé, et ce depuis de nombreuses années. D’ailleurs, au moment de quitter l’AS Monaco pour rallier le Parc des Princes à l’été 2017 au cœur d’un transfert à 180M€, Mbappé avait également reçu une offre XXL de la part du club merengue qui avait bien failli prendre le dessus sur le PSG. Depuis, Zinedine Zidane n’a jamais oublié l’attaquant français, et il semble déterminé à le faire venir en Espagne le plus rapidement possible. Mais l’entraîneur madrilène aurait fait part d’une grosse crainte à Mbappé…

Le Real Madrid souhaite que Mbappé résiste au PSG

Marca révèle en effet que le Real Madrid aurait demandé à Kylian Mbappé de résister aux offres de prolongation de contrat à venir de la part du PSG. Étant dans l’incapacité de boucler son transfert dès cet été en raison de l’impact financier de la crise sanitaire du Covid-19, Zidane craindrait que l’attaquant français ne finisse par accepter une offre de prolongation de la part de Leonardo, qui ferait d’ailleurs de la prolongation de Mbappé une priorité pour le PSG. En clair, le Real Madrid souhaite donc assurer ses arrières et pouvoir conserver une chance de revenir en force dans le dossier Mbappé en 2021, alors que l’ancien Monégasque n’aura plus qu’une année de contrat dans la capitale.

Le plan du Real a déjà porté ses fruits