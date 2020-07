Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s’attaquerait désormais à… Islam Slimani !

Publié le 14 juillet 2020 à 17h15 par T.M. mis à jour le 14 juillet 2020 à 17h17

A la recherche d’un attaquant cet été, l’OM pense actuellement à M’Baye Niang. Mais face à la complexité de cette piste menant à l’attaquant de Rennes, André Villas-Boas pourrait bien s’attaquer à un nouveau dossier.

Le mercato estival s’anime du côté de l’OM, et ce malgré des moyens limités. Alors qu’André Villas-Boas a déjà enregistré le renfort de Pape Gueye, l’arrivée de Leonardo Balerdi, défenseur central du Borussia Dortmund, serait également bien engagée. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là puisque le Portugais attend également une nouvelle tête en attaque. Depuis plusieurs semaines désormais, il est question d’un intérêt de M’Baye Niang. D’ailleurs, selon les dernières informations de La Provence , l’OM continuerait de faire de l’attaquant de Rennes sa priorité. Un dossier qui s’annonce toutefois toujours aussi compliqué. De quoi inciter les Phocéens à se pencher sur d’autres profils pour se renforcer offensivement.

Slimani, le plan B ?