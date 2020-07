Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel attaquant doit recruter Villas-Boas cet été ?

Publié le 15 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Après Pape Gueye et en attendant Leonardo Balerdi, André Villas-Boas voudrait notamment recruter un nouvel attaquant. Mais qui doit donc recruter l’OM ?

Avec le contexte actuel et la situation financière de l’OM, le mercato estival des Phocéens s’annonçait particulier. Plusieurs départs étaient attendus, tandis que recruter de nouveaux joueurs s’annoncer compliqué, surtout en l’absence de directeur sportif. Mais pour le moment, c’est surtout au rayon des arrivées que cela s’active sur la Canebière. En effet, André Villas-Boas a d’ores et déjà vu Pape Gueye venir renforcer son effectif, apportant ainsi une nouvelle solution au milieu de terrain. L’ancien du Havre pourrait d’ailleurs prochainement être imité par Leonardo Balerdi. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, l’international argentin serait très proche d’être prêté à l’OM et seuls les derniers détails seraient à régler. Une bonne nouvelle pourrait donc prochainement arriver et c’est ensuite le dossier de l’attaquant qui devrait occuper Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud.

L’OM espère un renfort offensif !

En effet, malgré Dario Benedetto, André Villas-Boas espérerait accueillir un nouvel attaquant, afin d’être armé au mieux pour jouer sur tous les tableaux et notamment la Ligue des Champions. Et sur la Canebière, la priorité resterait la même que ces dernières semaines : M’Baye Niang. L’attaquant de Rennes serait d’ailleurs intéressé par une arrivée à l’OM, mais cela s’annonce compliqué, notamment face aux demandes des Bretons. Les Marseillais pourraient devoir se replier sur d’autres pistes. Récemment, Le 10 Sport vous révélait que l’OM se tenait prêt à dégainer pour Boulaye Dia (Reims) tandis que ce mardi, c’est la piste Islam Slimani qui a été révélée. Revenu à Leicester, l’Algérien ne serait pas dans les plans de Brendan Rodgers et les Foxes attendraient 10M€ pour le lâcher. Un nouvel attaquant pourrait donc prochainement débarquer au sein de l’effectif d’André Villas-Boas… à moins qu’il ne faille continuer avec Valère Germain ou Kostas Mitroglou pour venir épauler Dario Benedetto.



Alors, quel attaquant doit recruter Villas-Boas cet été ?